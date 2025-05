Oslo-politiet meldte om saken klokka 4.17 natt til søndag.

– Tre-fire personer er observert bryte seg inn og ta varer fra stedet før de forlot det, opplyser operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i politiloggen.

Ifølge politiet dreier det seg om en butikk som blant annet selger parfyme. I selskapets nettbutikk finnes en rekke parfymeflasker, hvorav flere er priset til 10.000 kroner eller mer.

Operasjonslederen forteller til VG at politiet ikke har oversikt over verdien på varene som er stjålet, utover at det dreier seg om blant annet parfyme.

– Vi har hatt dialog med innehaveren, men jeg har ikke noe tall å forholde meg til nå, sier Nysæter.

Ifølge operasjonslederen har tyvene begått «et godt, gammeldags innbrudd» med bryteverktøy.