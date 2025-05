EUs skjemavelde tar overhånd

Heldigvis er også EU i ferd med å innse at rapporteringsregimet har gått for langt. I deres omnibusforslag vil antallet CSRD-rapporteringspliktige bedrifter her til lands i første omgang kuttes med rundt 80 prosent. Det betyr at det bare er de store selskapene med mye ressurser som fremdeles må rapportere. EU endrer dermed taktikk, men de endrer ikke formålet om at Europa er avhengig av mer bærekraftig utvikling.

Les også – Ingen oppfyller kravene En fersk EY-rapport avdekker at norske børsnoterte selskaper sliter med å oppfylle rapporteringskrav.

Omfattende rapporteringskrav har allerede resultert i galopperende kostnadsvekst for norske bedrifter. Noen av disse kravene kan åpenbart løses med kunstig intelligens og nye systemer. Samtidig vil de nye rapporteringskravene kreve mye oppmerksomhet fra norske bedrifter.

Da er det viktig at norske bedrifter ikke glemmer hvorfor de eksisterer. De har vært innovative, skapt noe unikt og har et konkurransefortrinn. Og dette konkurransefortrinnet må de fortsette å investere i. Det betyr at innovasjonsansvarlig eller ansvarlig for nye forretningsområder må tilbake igjen i stillingsannonsene.

På sikt er det avgjørende at innovatørene får en vel så stor rolle som kontrollørene i norsk næringsliv.

Ronny Junge-Larsen

Leder for bedriftsmarked i Danske Bank