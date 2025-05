Selskapet skilter med fleksibilitet og høy lønn, og potensielle telefonverter- og vertinner fristes også med “en god latter mens du tjener penger”. Hva man er ment å le av fremgår ikke, men Kapital har tidligere fått bekreftet at en tidligere annonse med tilsvarende formuleringer omhandlet erotiske telefontjenester.

– Bevisst forledelse

Det som heller ikke fremgår av annonsen, er de mer tvilsomme sidene ved telesexvirksomheten. I dommen fra erstatningssaken som gikk for Oslo tingrett tidligere i år, slås det blant annet fast at den aktuelle kunden, hvis arvinger har politianmeldt og saksøkt Røyert, skal ha blitt utsatt for grov overfakturering.

På under ett år ble det ifølge dommen registrert over 11.000 meldinger, telefonsamtaler og Facetime-anrop mellom kunden og “konsulentene”. En høy andel av disse omhandlet fysiske møter som aldri ble noe av. I løpet av én to ukers-periode skal det alene ha blitt gjennomført mer enn 2.200 anrop – tilsvarende rundt 170 samtaler pr. dag.

Kunden, som døde i 2020, skal på under ett år ha overført nærmere 13 millioner kroner til selskapet. Dette året sto han for hele 80 prosent av telesexselskapets inntjening. Arvingene mente faren haddde blitt utnyttet i en sårbar situasjon etter å ha blitt enkemann.

– Gjennom tre dager i retten så vi klart og tydelig en bevisst forledelse av et menneske i en sårbar tilstand. Den massive pågangen fra selskapet opphørte ikke før han brått gikk bort, uttalte arvingenes advokat, Håkon Rasmussen i Advokatfirmaet Judicia, til Kapital.

Mener dommen er uriktig

Saken i tingretten endte med at Jennie Røyert ble dømt til å betale en erstatning på 8,5 millioner kroner. Dommen er anket.

Kapital har i anledning denne artikkelen stilt Røyert en rekke spørsmål om annonsen og stillingene det averteres for, men ikke mottatt noe svar på våre forespørsler innen deadline. Annonsen utløp underveis i arbeidet med saken. Den er sist endret i slutten av mars.

Røyert har tidligere skrevet i en forholdsvis omfattende epost til Kapital at hun hevder at tingrettsdommen er uriktig og basert på feilaktige premisser, blant annet knyttet til hennes rolle i selskapet og det ansvaret hun har hatt som styreleder.

Hun har også avvist at kunden ble utnyttet i en sårbar situasjon og overfakturert. Tvert imot mener hun å selv være et offer for misfornøyde tidligere ansatte og arvinger som har vanskelig for å akseptere farens handlinger og disposisjoner.

