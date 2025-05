«Feilen har rammet flere millioner spillere og har etter Lotteritilsynets vurdering medført at det har vært feil vinner i hver eneste trekning av disse pengespillene over flere år», heter det i et brev fra Lotteritilsynet, ifølge VG.

Spillere som har gått sammen om andelsspill i Eurojackpot, har hatt langt høyere sjanse til å vinne den nasjonale millionpremien, skriver avisa. Også i Supertrekningen i Lotto er det registrert en overrepresentasjon av andelsspillere, ifølge Lotteritilsynet.

«Feilen har foreligget i alle ukentlig trekninger av Eurojackpot og de kvartalsvise trekningene av Supertrekning i Lotto», heter det i brevet, der det påpekes at feilen har rammet 108 trekninger i året de siste år.

– Feilen er alvorlig og et klart brudd på loven. Spillerne skal kunne stole på at Norsk Tipping sine spill er trygge og rettferdige, sier direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet.

Norsk Tipping har nå tre uker på å svare på varselet.

– Varselet er omfattende, og vi trenger tid til å sette oss grundig inn i det for å se om vi kan belyse saken ytterligere, sier administrerende direktør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping.

(NTB)