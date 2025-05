Kommunens interesse for utbygging, og de potensielle interessemotsetningene mellom abonnentene og aksjonærene i slike saker, er nokså åpenbar.

De aktuelle selskapene har etter loven rett til å innkreve vann- og avløpsgebyrer fastsatt etter forurensingsforskriften. Generelle vedtak som eksempelvis gebyrreglene, som treffes av kommunene, kan påklages til Statsforvalteren.

Enkeltvedtak i kommunene og i de nevnte selskapene må følge kommunale klageregler, gjerne til en kommunal nemnd.

Generelle vedtak som treffes av slike delvis private selskaper kan imidlertid ikke påklages, selv om disse etter loven er kommunale. Dette er lagt til grunn av Kommunal- og distriktsdepartementet i en uttalelse av 21.11.2024 til Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus.

Dette spørsmålet er bragt inn for Sivilombudet av noen hytteeiere, og vil sannsynligvis bli klarlagt av Ombudet.

Etter lovens § 4 og etter forurensingsforskriften § 16-1 betales årlig gebyr og tilknytningsgebyr for levering av vann- og avløpstjenester. Det er lett å se at det i hyttekommuner kan være betydelig interessemotsetning mellom hytteeiere som ønsker et rimelig årlig gebyr, og grunneiere og eiere av selskapet som vil tjene på ytterligere utbygging av vann- og avløpsanlegget for nye tomteområder.

Loven og forskriften fastslår at tilknytningsgebyret er et engangsgebyr.

Det kan likevel kreves tilleggsgebyr ved tilbygg eller påbygg på eiendommen. Kreative kommuner har forsøkt å utvide denne bestemmelsen ved å kreve nytt gebyr ved seksjonering av en eiendom, og ved kommunal delovertagelse av private vann- og avløpsselskaper. Det første er avvist av domstolen, mens det siste er fremdeles omtvistet.

I et aktuelt tilfelle har det kommunale selskapet som er delvis privat eid, krevet ny tilknytningsavgift av eksisterende abonnenter etter at kommunen overtok 51 prosent av aksjene i et etablert vann- og avløpsselskap. Da tilknytningsavgiften er 100–200.000 kroner, er dette nokså store beløp for den enkelte som allerede hadde betalt tilknytningsavgift til selskapet, før kommunen overtok 51 prosent av aksjene. Man må kunne stille spørsmål om slike krav er i samsvar med loven.

Det følger av lovens § 6 at forfalt krav på årsavgift og engangsgebyr for tilknytning er tvangsgrunnlag for utlegg. De delvis private selskapene som loven omfatter, kan derfor velge å true med utlegg og tvangssalg av hytter for å løse tvisten om det er grunnlag for å kreve tilknytningsavgift to ganger ved kommunal overtagelse av 51 prosent av aksjene i private selskaper.

Det samme gjelder ved uenighet om de årlige gebyrene.

En rekke hytteeiere har derfor måttet betale engangsgebyr to ganger som en konsekvens av slike «trusler». Noen hytteeiere har imidlertid valgt å forholde seg til loven, og nektet å betale gebyret to ganger.

Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum har nå også avvist en sak vedrørende selskapets/kommunens bruk av lovens bestemmelse om tvangsgrunnlag, og henvist kravet om tilknytningsavgift til de alminnelige domstolene før det kan tas utlegg.

For å få en avklaring på disse spørsmålene må man avvente å se om selskapet ønsker å reise søksmål for domstolene, eller heller velger å avskrive kravene overfor de aktuelle grunneierne.

Det må påregnes at hytteeiere som har valgt å betale tilknytningsgebyr to ganger, vil kreve å få igjen de beløp som er krevet og betalt hvis kravene mot de aktuelle grunneierne bortfaller.

Den beste veien videre synes å være at kommunen selv eier og driver kommunale vann- og avløpsselskaper.

Det synes nokså klart at løsningen med delvis private vann- og avløpsselskaper er en uheldig og kronglete konstruksjon som åpner for interessekonflikter mellom eierne og abonnentene. Den beste veien videre synes å være at kommunen selv eier og driver kommunale vann- og avløpsselskaper. Dette fremstår også som den åpenbart mest fordelaktige løsningen for kommunene ved finansiering av fremtidige prosjekter.

Et rent eierforhold fjerner også grunnlaget for antagelser om at enkelte grunneiere tilføres fordeler som betales av abonnentene for øvrig.

Det synes også klart at kommunene bør være forsiktige med å belaste eksisterende abonnenter med kostnader som primært er av betydning for kommuners og grunneieres mulighet til å etablere nye utbyggingsprosjekter.

Odd Roar Tvedt



Advokat/partner, Ræder Bing Advokatfirma