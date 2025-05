Representasjonskostnader til besvær?

• Gavegjenstanden er utformet med reklame for øye i et større antall eksemplarer

• Firmamerke og/eller firmanavn er fast knyttet til gavegjenstanden

Enkle oppmerksomhetsgaver

Kostnader til enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser er fradragsberettiget, forutsatt at kostnadene ikke overstiger kr 317 (2025) per tilfelle. Dette vil typisk være en blomsterbukett, en flaske vin eller en eske med sjokolade.

Merk at kostnader til kranser i forbindelse med dødsfall likevel er fradragsberettiget uavhengig av denne beløpsgrensen.

Kan forretningsforbindelsen risikere skattlegging?

Selv om en næringsdrivende betegner en kostnad som representasjon og ikke krever fradrag for den, kan ytelsen innebære en skattepliktig fordel for mottakeren (forretningsforbindelsen), f.eks. som lønn, utbytte eller fordel vunnet i virksomheten.For lønnsinntekter må vedkommendes arbeidsgiver også svare arbeidsgiveravgift av beløpet.

Mange inviteres til å delta på idrettsarrangementer i inn- og utland. Det kan være fristende å få dekket reise, opphold, måltider og billetter både for seg selv og ektefellen. Det vil være grunnlag for beskatning for den som deltar (og for ektefellens deltakelse) hvis tiltaket har hovedsakelig karakter av ferie, rekreasjon eller fornøyelse og hvor det faglige innslaget er mindre vesentlig. Dette gjelder selv om deltakeren ikke har noe personlig interesse av å delta, og selv om deltakelsen er i hens arbeidsgivers interesse. Det må foretas en konkret vurdering av reisens samlede innhold, program for reisen, ektefelles deltakelse mv for å avgjøre omfang av skatteplikt.

Oppmerksomhetsgave ved spesielle anledninger (for eksempel jubileum) fra forretningsforbindelser og institusjoner er skattefri for mottakeren når verdien av gaven etter omstendighetene er rimelig.

Mange selskaper har etter hvert utarbeidet en code of conduct som regulerer hva ansatte kan motta i gaver og hvilke beløpsmessige grenser verdien av gaven kan ha eller hvor dyr bevertningen kan være. Noen har sågar innført nulltoleranse for mottak av gaver. Det kan derfor være greit å avklare om forretningsforbindelsen har anledning til eller ønsker å motta en gave. Dette for å unngå å sette vedkommende i en uheldig situasjon i forhold til hens egen arbeidsgiver eller ved at hen risikerer skattlegging. Det er jo ikke sikkert at mottaker setter pris på en kostbar vase som medfører noen hundre eller tusenlapper i skatt.

Tone Kaarbø

Advokat/partner, Ræder Bing advokatfirma