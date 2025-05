Kaffearvingen Berent Frieles holdingselskap Neutrum Holding er slått konkurs, ifølge Brønnøysundregistrene mandag.

I mars i fjor ble han slått personlig konkurs med en rekke lån i gråmarkedet på flere titalls millioner kroner som ikke ble betjent.

Advokat og partner Bjørn Åge Hamre i Simonsen Vogt Wiig er ifølge kunngjøringen oppnevnt som bostyrer. Han er også bostyrer for det personlige konkursboet.

Ifølge BA skal han nå undersøke om det er grunnlag for å forfølge et erstatningskrav mot UNOPS, og om det er mulig å realisere noen verdier fra Neutrum. Ifølge 2022-regnskapet hadde Neutrum Holding over 400 millioner kroner i utestående fordringer.

Ved årsskiftet var det meldt om krav i konkursboet på over 217 millioner kroner.

DN har meldt at Friele havnet i økonomiske problemer etter å ha investert over 300 millioner i en byggeteknologi som skulle brukes til å sette opp hundretusener av hus i FN-regi. Det endte imidlertid med skandale, avslørte DN. Friele tok opp store kortsiktige lån i gråmarkedet for å prøve å redde prosjektet.