Bonusnekt var ulovlig: Varsler ras av søksmål

Under redningsaksjonen av Credit Suisse i mars 2023, da UBS kjøpte opp banken, ble det vedtatt av det sveitsiske finansdepartementet at hele konsernledelsen i Credit Suisse ikke skulle få bonuser. For lederne under toppledelsen skulle bonusene halveres, og ansatte to nivåer under toppen skulle få 25 prosent redusert bonus.

Nå har en sveitsisk domstol fastslått at tolv tidligere Credit Suisse-ansatte ble ulovlig fratatt bonusene sine etter oppkjøpet. Dommen kan åpne for et ras av nye søksmål fra hundrevis av tidligere ansatte som også fikk sin kompensasjon fjernet, melder Bloomberg.

«Verken Finansdepartementet eller UBS kunne bevise at noen av de tolv lederne hadde påført banken overdreven risiko eller svekket dens økonomiske situasjon,» uttalte domstolen.

Les også Saksøker Sveits Obligasjoner for 180 milliarder kroner ble strøket da Credit Suisse ble overtatt av UBS i fjor. Eierne av disse tar nå Sveits til retten.

Vurderer høyesterett

Retten konkluderte med at beslutningen ikke bare var feil i sin anvendelse av bankregelverket, men også uforholdsmessig. Rundt 1.000 ansatte kan være berørt.

En rekke skandaler førte til at både kunder og aksjonærer mistet tilliten til Credit Suisse de siste årene før krisen, og dette utløste store kapitaluttrekk. Da UBS overtok banken, valgte konsernledelsen i Credit Suisse å frasi seg variabel godtgjørelse.

UBS har tatt dommen til etterretning, men har ikke ønsket å kommentere ytterligere. Finansdepartementet vurderer nå om det skal anke dommen til landets høyesterett. Fire andre saker, med et mindre antall klagere, er for tiden satt på vent.

Bonuspotten for 2022 – det siste selvstendige året for Credit Suisse – var på 2,76 milliarder sveitsiske franc (om lag 34 milliarder kroner ved dagens kurs), men denne ble betydelig redusert etter at bankens aksjekurs kollapset under oppkjøpet. Staten kansellerte til sammen 62 millioner franc i utestående bonuser.