Meta ber dommer avslutte monopolsak

Tilsynet mener Facebooks eierselskap ulovlig har dominert markedet for sosiale medier gjennom oppkjøpene av Instagram og WhatsApp. Torsdag avsluttet tilsynet sin bevisførsel i saken torsdag.

I saken sier FTC at de mener Meta har et monopol blant sosiale medier som brukes til å sende meldinger og dele ting med venner og familie. De påpeker at sosiale medier som Tiktok, Youtube og X i større grad brukes til å dele innhold med et bredere publikum, som i hovedsak består av fremmede.

Meta er ikke enig i det skillet FTC setter opp. Selskapet sier Tiktok på mange måter minner om deres egne plattformer og sier torsdag at de også har vært nødt til å imitere Tiktok for å overleve.

Etter planen skal saken fortsatt vare i noen uker, men Meta ønsker fortgang og ber dommer James Boasberg erklære at handelstilsynet FTC ikke har oppfylt bevisbyrden og dat saken dermed avvises.

Dersom dommeren konkludere med at Meta har et ulovlig monopol, må det en ny sak til for å avgjøre hvilke tiltak som er nødvendige.

