For litt over seks år siden leste økonomen Jørgen Breiland Harsem (40) en artikkel på LinkedIn om at det var mellom 20 og 30 konkurser i Norge hver eneste dag. Da tenkte han at det måtte ligge muligheter her som han kunne tjene penger på.

Og han hadde rett, for det fantes på den tiden ingen gode, skybaserte systemer som kunne håndtere hverken konkurser eller dødsbo.

Han startet Legala, og nå går over 50 prosent av alle konkurser i Norge og over 90 prosent av alle konkurser i hovedstaden gjennom plattformen. De har fått alle de store advokatfirmaene med seg som kunder, og over 100 advokatfirmaer i Norden er brukere.

Nå vokser bunnlinjen raskere enn topplinjen Jørgen Breiland Harsem

Ifølge Statistisk sentralbyrå ble det åpnet 4.543 konkurser i Norge i fjor, og det fortsetter å øke. Sammenlignet med tiden før pandemien, er fjorårstallene 13,5 prosent høyere, og bransjene som oftest går dukken er bygg- og anleggsbransjen, detaljhandel og serveringsvirksomhet.

Troll i ord

Da vi møtte Harsem for et år siden, fortalte han at programvaren både var internasjonal og skalerbar. «Vi ser også etter andre nisjer som passer inn og gjør advokater mer effektive», sa han da, og det blikket har båret frukter.

Nå har Legala kjøpt 100 prosent av aksjene i Datalex Software, et selskap som i nesten 40 år har levert administrasjonssystemer for advokater i Norge. Datalex omsatte for 8,4 millioner kroner i fjor.

Les også Bedrifter som går over ende er millionbutikk for Jørgen (38) En artikkel om konkurser på LinkedIn ble til startupen Legala. Nå er alle de største advokatfirmaene i Norge på kundelisten, og nesten 95 prosent av alle konkurser i Oslo går gjennom plattformen.

– Med dette oppkjøpet forventer vi å nå en omsetning på rundt 30 millioner kroner i inneværende år. Oppkjøpet posisjonerer oss som en ledende aktør i Norden innen saksbehandlingsløsninger for bransjen, og nå vokser bunnlinjen raskere enn topplinjen, sier Harsem.

– Født i skyen

– Hvor går veien videre?

– Ytterligere oppkjøp i Norge og Europa for å styrke vår posisjon og på sikt bli ledende på legal tech i Europa. Så vidt vi vet er vi de eneste som leverer denne typen tjenester som er født i skyen, og det gir oss konkurransefortrinn som gjør det enklere å kjøpe opp, sier Harsem som ikke vil si noe om kjøpesummen på Datalex-transaksjonen.

– Hva har skjedd med de ansatte i Datalex?

– Daglig leder og hovedgründeren gikk ut, og vi har overtatt to utviklere og teknologidirektør Christer Tønnesen (58), sier Harsem.