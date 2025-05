Kapital har flere ganger skrevet om problemene som har oppstått ved Hallingskarvet Fjellgrend i Hol kommune, der det feilslåtte hytteutbyggingsprosjektet til forretningsmannen Erlend Follegg har skapt fortvilelse både hos tomtekjøpere og grunneiere. Nå er det klart at selskapet skal tvangsoppløses.

Tvangsoppløsningen kommer som følge av at revisor trakk seg for elleve av Folleggs virksomheter på selveste nyttårsaften. Ettersom ny revisor ikke er på plass, er det dermed kroken på døren.

“Frist for å rette opp i forholdet er kunngjort av Foretaksregisteret og fristen er utløpt. Tingretten kan da oppløse selskapet uten ytterligere varsel”, heter det i en fersk kjennelse fra Oslo tingrett.

Av kjennelsen fremgår det at selskapet forsøkte å få utsatt tvangsoppløsningen, og blant annet viste til at det var i dialog med ny revisor. Det er imidlertid ikke bestridt at vilkårene for å oppløse selskapet var oppfylt.

“Uten at det er avgjørende bemerker retten at selskapet uansett ikke har dokumentert noen avtale med ny revisor, eller på annen måte sannsynliggjort at retting av mangler vil kunne skje innen så kort tid at utsettelse ville vært aktuelt”, bemerkes det for øvrig.

Fusjoner

Follegg har ellers forsøkt å stanse konkursbegjæringene som kreditorer har fremsatt mot selskapene hans ved å be retten om rekonstruksjon. Dette lyktes han med i tingretten i mars, til tross for at enkelte av kreditorene ga uttrykk for at de vil stemme nei, uansett hvilke forslag som blir fremmet.

Oslo tingrett kom imidlertid frem til at rekonstruksjon ikke var til hinder for tvangsoppløsning.

“Regelen om tvangsoppløsning av selskaper som ikke oppfyller lovens krav om revisor, styre og årsregnskap har ingen tilsvarende plass i en rekonstruksjon”, skriver retten.

For andre av Follegg-selskapene som mangler revisor ser forretningsmannens siste grep ut til å være å fusjonere dem inn i andre selskaper han også kontrollerer. Blant annet skal toppen av selskapspyramiden, Brekkestø Invest, overtas av selskapet Bibesto. Dette eies formelt ikke av Follegg, men han er fra mars selskapets styreleder. Samtidig ble Bibestos forretningsadresse endret til Folleggs hjemmeadresse på Bygdøy i Oslo, mens tidligere daglig leder fratrådte.

Konkurs: Oslo tingrett har besluttet at Erlend Folleggs Hallingskarvet Fjellgrend skal tvangsoppløses. Her avbildet i forbindelse med en annen sak. Foto: Iván Kverme

Luftig verdsettelse

Kapital skrev først om Hallingskarvet Fjellgrend i desember 2023. Da hadde kommunen satt foten ned for videre bygging etter at arbeidet med å etablere nødvendig infrastruktur hadde stanset opp som et resultat av ubetalte leverandørregninger. Omtrent samtidig forsøkte Follegg å hente penger basert på høye verdsettelser av sine eiendeler, inkludert et estimat for Hallingskarvet Fjellgrend på mellom 346 og 440 millioner kroner.

Problemene skapte fortvilelse både hos dem som allerede hadde kjøpt tomter i Hallingskarvet og for grunneierne i området, som skulle hatt en del av inntektene fra videre salg. Sistnevnte rettet tidligere i år et krav på rundt ti millioner kroner mot Folleggs advokat.

Erlend Follegg har ikke besvart Kapitals henvendelser i sakens anledning.