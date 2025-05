Det måtte hentes inn ekstra stoler for å få plass til flere. I tillegg til mange tilhørere og journalister møtte fire representanter for påtalemyndigheten og åtte for Nordea. De tok plass på hver sin side av lokalet.

Det er avsatt minst 60 dager til å behandle saken, og målsettingen er at en rettskraftig dom skal være klar høsten 2026. Men ettersom uenigheten også handler om juss og lovanvendelse, kan saken bli anket helt til høyesterett og med det ta enda lenger tid.

Nordea er tiltalt for brudd på hvitvaskingsloven i perioden fra 2012 til 2015. Hele 26 milliarder danske kroner skal ha gått gjennom banken uten å bli kontrollert ved hjelp av prosedyrer som skal hindre hvitvasking.

Den anklages også for å ha forsynt en rekke vekslingskontorer med 500-eurosedler, tross en avtale om at disse ofte blir brukt i forbindelse med kriminalitet.

Nordea nekter straffskyld på alle punkter.

