Kryptomilliardær: Beskyldes for bedrageri

Grunnleggeren av Digital Currency Group (DCG), Barry Silbert, er saksøkt av kreditorer som hevder at han bidro til kryptomarkedets kollaps i 2022 gjennom bedrageri og egenvinning, skriver Wall Street Journal.

RAMMET: Mark Cuban skal ha fått beskjed om å sitte rolig båten, da det begynte å knake i Genesis-skroget. Foto: Bloomberg

Ifølge søksmålet krevde Silbert i april 2022 tilbakebetaling av over 100 millioner dollar i lån fra sitt eget selskap Genesis Capital – én dag etter at han ble advart av konsulentselskapet Oliver Wyman om en mulig markedskollaps. Samtidig skal Silbert ha forsikret investorer som Mark Cuban om at pengene deres var trygge.

Kreditorene mener Silbert og hans nærmeste tappet Genesis for over 800 millioner dollar gjennom mer enn 140 transaksjoner i løpet av 2022, samtidig som selskapet var teknisk insolvent.

– Spektakulær kampanje

Ifølge WSJ slår søksmålet sprekker ved forklaringen om at kryptokollapsen startet med Terra og FTX. Kreditorene hevder i stedet at problemene begynte allerede i februar 2021, da Grayscale Bitcoin Trust – kontrollert av DCG – begynte å handles til en lavere pris enn verdien på bitcoinene den eide. Det skapte problemer for Genesis, som brukte fondet som sikkerhet for store lån.

«Silbert og hans kumpaner drev Genesis på en hensynsløs måte, utnyttet selskapet og førte det til konkurs etter en spektakulær kampanje med svindel og egenberikelse,» skriver kreditorene, som representerer det konkursrammede Genesis Capital og dets Asia Pacific-avdeling.

Da hedgefondet Three Arrows Capital gikk konkurs i juni 2022, ble det avslørt et hull på 1,1 milliarder dollar i Genesis’ regnskap. Kreditorene hevder at DCG fikk hjelp av investeringsbanken Ducera til å lage et gjeldsbrev på 1,1 milliarder dollar – til svært gunstige vilkår. Banken er navngitt som medtiltalt og skal, ifølge kreditorene, ha visst at regnskapet ikke stemte, skriver WSJ.

Kreditorene krever nå 2,3 milliarder dollar, helst utbetalt i kryptovaluta, og mener DCG bevisst villedet investorene. DCG avviser anklagene og kaller søksmålet grunnløst.