Advokat Morten Steenstrup er død

– Det er med stor sorg at familien må meddele at vår kjære Morten, pappa, bror, svigerfar, morfar og farfar er død. Livsgnisten til Morten var stor, og han kjempet mot kreften til siste slutt. Morten sovnet stille inn i sitt hjem på Nordstrand torsdag 22. mai, skriver familien på Facebook.

Sands-gründer

Morten Steenstrup grunnla advokatfirmaet Sands. På advokatfirmaets nettside står det at han i 1993 fikk møterett for Høyesterett. Han var en av Norges ledende prosedyreadvokater etter å ha ført mange saker for Høyesterett.

Steenstrup ledet prosedyreteam i komplekse og arbeidskrevende saker, gjerne med internasjonalt tilsnitt. Han ytet også omfattende strategisk rådgivning, bistår i krevende kontraktsforhandlinger og er samtalepartner overfor en rekke bedriftsledere for å løse juridiske utfordringer, ifølge Sands.

Erna: – Stor sorg

– Det er med stor sorg at jeg i dag mottok nyheten om at Morten Steenstrup har gått bort. Jeg har kjent Morten i mange år, og fulgt engasjementet hans helt fra Unge Høyre og tiden som ung stortingsrepresentant og statssekretær, til innsatsen som gründer i advokatfirmaet og som bystyremedlem og leder av Oslo Høyre. Gjennom alle disse årene har Morten hatt et brennende engasjement for det han trodde på, og det engasjementet var til stede helt til siste slutt. Jeg er takknemlig for at Morten brukte sitt engasjement i Høyre, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Det er ikke lenge siden Morten delte sine erfaringer med å ha hjernekreft med meg, i et møte her på Stortinget. Det var lærerikt, men også et eksempel på hvordan Mortens gnist, pågangsmot, energi og arbeidsvilje var til stede selv om han var syk. Han ville bruke sine erfaringer til å hjelpe andre. Morten og hans engasjement vil bli savnet i Høyre, men jeg tror og håper at hans historie vil kunne inspirere mange. Jeg ser derfor frem til å lese boken som han akkurat rakk å gjøre ferdig.

Politiske prosesser

Steenstrup ble fremhevet med sin bakgrunn som stortingsrepresentant, statssekretær og medlem av Oslo bystyre omfattende innsikt i politiske prosesser og forvaltningen. Han var derfor rådgiver i saker i grensesnittet juss og politikk/forvaltning.

Steenstrup hadde omfattende styreerfaring gjennom mer enn 30 år og var blant annet styreleder i Continental Dekk og styremedlem i Raise Gruppen.

De to Høyre-politikerne Morten Steenstrup og Bjørn Stordrange startet advokatfirmaet Steenstrup & Stordrange, men da Ernst Ravnaas gikk inn i selskapet ble navnet endret til Sands der de to S-ene står for navnene Steenstrup og Stordrange, mens AND var erstatning for &.