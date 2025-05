Nord Stream-selskap: Dropper søksmål mot Equinor

– Det er riktig at saksøker etter en helhetsvurdering har trukket søksmålet, sier advokat Ole Tokvam i Ræder Bing til Stavanger Aftenblad.

Rettssaken var berammet til starten av juni, men nå blir altså ikke dette noe av.

Tokvam vil ikke utdype mer om årsaken til at saken trekkes, eller hvor stor erstatning saksøker krevde av Equinor.

Det er ikke inngått et forlik i saken, Equinor har ikke utbetalt noe, ifølge avisa.

Det var selskapet Nord Stream 2 AG som saksøkte Equinor i januar. De bygget gassrørledningen Nord Stream 2 i Østersjøen, og største eier er russiske Gazprom.

Dette selskapet er nå i en rekonstruksjonsprosess siden inntektene forsvant da gasstrømmen mellom Russland og Europa stanset opp. Det var administrator i rekonstruksjonsprosessen som avgjorde at søksmålet mot Equinor skulle droppes.

Bakgrunnen for søksmålet var at Equinor ikke ville inspisere skadene etter eksplosjonen som ødela rørledningen. De mente at en slik bistand ville bryte med sanksjonene som EU har innført mot Russland.

