De fire har stått tiltalt for bedrageri og organisert kriminalitet.

En domstol i den tyske byen Braunschweig har dømt to av de tiltalte til fengselsstraffer – den ene til fire og et halvt års fengsel, mens den andre fikk to år og sju måneder.

De to siste ble fikk betingede dommer på henholdsvis ett år og ti måneder, og ett år og tre måneder, skriver det tyske nyhetsbyrået DPA.

Dommen kan ankes og er ikke rettskraftig.

Skandalen ble kjent over hele verden som «dieselgate» og kastet bilprodusenten ut i dyp krise. Den førte til utallige søksmål og kostnader som selskapet har anslått til over 30 milliarder euro (rundt 350 milliarder kroner).

Volkswagen har opplyst at totalt 11 millioner biler hadde programvare som pyntet på utslippsdata. I Norge var 147.139 biler berørt av utslippsjukset: 77.580 fra Volkswagen, 27.649 fra Audi, 19.947 fra Skoda og 21.963 fra Volkswagen Nyttekjøretøy.