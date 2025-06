Goldman om tollbeslutning: – Endrer ikke utfallet

En domstol i USA har satt en stopper for Trump-administrasjonens tollsatser, da retten mente bruken av den såkalte IEEPA-loven var grunnlovsstridig.

Mer spesifikt ble følgende blokkert: den universelle 10 prosents tollen, 20 prosents tilleggstoll på Kina og 25 prosents importtoll fra Canada og Mexico – som gjaldt USMCA-reglene, ifølge Goldman Sachs.

Rettskjennelsen påvirket imidlertid ikke seksjon 232, som pr. nå inkluderer toll på stål, aluminium og biler – totalt 2,7 prosentpoeng av effektiv amerikansk tollsats, ifølge Goldman. Domstolen har heller ikke blokkert muligheten for flere sektorspesifikke toller under samme seksjon.

«Avgjørelsen er et tilbakeslag for tollplanene og øker usikkerheten, men den endrer trolig ikke det endelige utfallet for de fleste av USAs viktigste handelspartnere,» fastslår banken.

Mer sektorspesifikk?

Ifølge banken har administrasjonen tilgang til andre verktøy for å presse gjennom toll:

§ 122 i handelsloven av 1974 gir presidenten mulighet til å innføre toller på inntil 15 prosent i 150 dager, uten krav om formell prosess.

§ 301 kan brukes til å innføre omfattende toller for å motvirke urettferdig handel. Her kreves det etterforskning, og prosessen vil ta flere måneder.

§ 232 gir mulighet til å ilegge sektorspesifikke toller av hensyn til nasjonal sikkerhet. Denne har allerede blitt brukt for stål, aluminium og biler, og kan utvides til nye bransjer.

§ 338 i handelsloven av 1930 åpner for toller på opptil 50 prosent mot land som diskriminerer USA, uten krav til forundersøkelse. Denne bestemmelsen har aldri tidligere vært brukt.

«Usikkerhet rundt IEEPA-tollene kan føre til at Det hvite hus i større grad satser på sektorspesifikke tiltak,» skriver Goldman.