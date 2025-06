På det USAs president Donald Trump omtalte som en «frigjøringsdag» for USA 2. april varslet presidenten nye og omfattende tollsatser på import fra nesten alle land i verden, i stor grad begrunnet med at landene eksporterte mer til USA enn de importerte.

Dette mener USAs handelsrett, som har sete på Manhattan, at han ikke har fullmakt til. Domstolen påpeker at grunnloven gir Kongressen enerett til å regulere handelen med andre land, og at dette ikke kan overstyres av presidentens fullmakter til å beskytte økonomien i krisetid.

Det hvite hus gjorde raskt klart at beslutningen ville ankes, og pressetalsperson Karoline Leavitt omtalte den torsdag som maktmisbruk fra domstolens side.

– Kjennelsen er så feil og så politisk. Forhåpentlig vil høyesterett raskt og tydelig reversere denne forferdelige og landstruende avgjørelsen, skriver Trump på Truth Social om nederlaget i handelsretten.

Ankedomstolen i Washington kom ikke med noen grunn for beslutningen, men beordrer dem som har fremmet saken, til å svare innen 5. juni og Det hvite hus til å svare innen 9. juni.