Mannen, som var daglig leder i firmaet som eide bankkontoen, hevder at han i førjulstiden i 2022 kom i snakk med to menn på Karl Johan i Oslo, og at de ville spandere en øl på ham, skriver Rett24.

Mannen har forklart at han ikke visste at den ene mannen var en erfaren kriminell som tidligere var dømt for både grovt ran, grovt bedrageri og grovt tyveri.

To innbetalinger

Et par dager tidligere hadde bedriften mottatt innbetalinger fra to kunder på til sammen 800.000 kroner. Ifølge den daglige lederen tok han to slurker av ølen han fikk påspandert og husker deretter ikke mer av kvelden før han våknet opp på en benk ved Oslo S etter noen timer.

To dager senere oppdaget han at 600.000 kroner manglet fra bedriftskontoen.

Deler av pengene ble senere sporet opp og tilbakeført, men snaut 300.000 kroner var allerede tatt ut før banken fikk stanset transaksjonene.

Motsatt konklusjon

Domstolen har nå vurdert hvem som må dekke dette tapet. Agder tingrett ga i høst banken fullt medhold. Nå har imidlertid Agder lagmannsrett kommet til motsatt konklusjon.

Bedriftseieren mente banken måtte ta regningen siden han ble dopet ned, og at transaksjonene derfor var uautoriserte.

Banken mente at det var flere påfallende trekk ved hendelsesforløpet, deriblant at han kom i kontakt med de to fremmede mennene så kort tid etter en stor innbetaling.

Banken mente at det ikke var bevist at transaksjonen var uautorisert.