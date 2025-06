Er feil opplysninger om arealfordeling internt i boligen et arealavvik?

Kortversjon Arealavvik ved boligkjøp kan gi grunnlag for prisavslag eller erstatning, dersom de opplysninger som er gitt, er uriktige og innvirker på avtalen.

Avhendingslova § 3-3 regulerer avvik som angår bygningenes totale areal, mens avvik i arealfordelingen mellom rom faller utenfor denne bestemmelsen.

Selger må kunne bevise at kjøperen ikke la vekt på feilaktige arealopplysninger, noe som kan være en krevende oppgave i praksis.

Selv om feil i intern arealfordeling kan falle utenfor § 3-3, kan avviket likevel anses som en mangel etter generell mangelslovgivning.

Generelle ansvarsfraskrivelser er ikke lenger tillatt, men spesifikke forbehold om arealangivelser, som henviser til måleusikkerheter, kan aksepteres. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Mange kjøpere beregner kvadratmeterpris ved fastsettelse av størrelsen av et bud, og det forventes at det totale arealet for en eiendom samsvarer med de opplysninger som er gitt i salgsdokumentasjon.

Dersom en eiendom har en annen størrelse enn angitt i avtalen mellom partene, enten i kontrakten eller dets vedlegg, omtales dette som «arealavvik», «arealmangel» eller «arealsvikt».Arealavvik kan gi kjøper rett til prisavslag eller erstatning, både for avvik tilknyttetboligens interne areal, og for avvik på tomt.

I 2022 ble det innført en rekke endringer i avhendingslova, og det ble inntatt et nytt annet ledd i § 3-3, som har til hensikt å gjøre det enklere å ta stilling til spørsmål om arealavvik og redusere antall konflikter.

I andre ledd reguleres tilfeller av uriktige opplysninger om størrelsen på bygninger på eiendommen. Loven tydeliggjør eksplisitt at et avvik som er «større enn to prosent og utgjer minst ein kvadratmeter», som utgangspunkt vil anses som en mangel. Dette innebærer at ethvert avvik fra det opplyste bygningsarealet ut over de angitte grenser, utgjør en mangel.

Selv om det i loven vises til konkrete terskler for at arealavvik skal utgjøre en mangel, er det i forarbeidene til bestemmelsen fremhevet at dette ikke er ment som et «handlingsrom» for avvik fra profesjonelle aktører. Selger og selgers medhjelpere skal søke å gi fullstendige og korrekte opplysninger om alle relevante forhold ved eiendommen.

Det finnes imidlertid tilfeller der arealet avviker fra det som er oppgitt, og det ikke foreligger en mangel. Dette er typisk tilfeller hvor selger kan godtgjøre at kjøperen ikke har lagt vekt på opplysninger om arealet ved avtaleinngåelsen. Merk at det er selger som har bevisbyrden for dette, og at terskelen er høy.

I praksis vil det ofte være vanskelig å dokumentere at en kjøper ikke vektlegger opplysninger om arealet. Boligens størrelse - og kvadratmeterpris, er for de fleste kjøpere sentralt ved kjøp av en bolig. For at unntaket skal gjøre seg gjeldende må det foreligge helt konkrete omstendigheter som tilsier at en kjøper ikke tok hensyn til arealopplysningene. Et eksempel på dette er tilfeller hvor en bolig kjøpes for å rives, og hvor det dermed er tomten som var av interesse for kjøper.

Avhendingslovens § 3-3 annet ledd regulerer imidlertid kun avvik ved bygningenes totale areal, og ikke situasjoner hvor det totale arealet er korrekt, men hvor den interne arealfordelingen avviker. Avvik ved oppgittareal for det enkelte rom, faller derfor utenfor bestemmelsen. Dersom det for eksempel er avvik ved oppgitt areal i en ekstern bod eller balkong, har likevel lovgiver lagt til grunn at dette skal omfattes, all den tid det vil påvirke det totale disponible arealet.

Selv om avhendingslovens § 3-3 ikke regulerer «internt» avvik ved oppgitt fordeling av arealet, innebærer ikke det at det er utenkelig å kunne holde selgeransvarlig dersom det er opplyst om en uriktig arealfordeling internt i bygningen.

De alminnelige mangelreglene i avhendingslovens § 3-1 og § 3-8 vil fortsatt kunne gi rettslig grunnlag for å konkludere med at det foreligger en mangel i form av avvik fra avtalen, eller grunnet uriktige opplysninger som har virket inn på avtalen.

Lovens § 3-8 regulerer tilfeller hvor det er gitt uriktige opplysninger. Det presiseres at ikke alle avvik fra det avtalte/opplyste, vil kunne betegnes som en mangel som gir grunnlag for sanksjoner. Det er forutsetning at opplysningen har «verka inn på avtala». Dette er i realiteten en vurdering av om opplysningen må antas å ha vært kjøpsmotiverende for kjøpere flest.

Dersom det bevises at arealangivelse på rommene har virket inn på avtalen, kan det altså foreligge et arealavvik selv om det totale arealet er det samme. Det må bevises at kjøper enten rent faktiske la opplysningene til grunn, eller hadde grunn til å vektlegge arealangivelsen på rommene.