Banktopp må i fengsel

53 år gamle Tim Leissner var en gang en stjerne i Goldman Sachs, men da han ble beskyldt for å være delaktig i bestikkelser og hvitvasking av penger, raknet hele hans karriere.

Leissner var med å tilrettelegge for tre obligasjonslån på til sammen 6,5 milliarder dollar til sine kunder i 2009.

Pengene skulle brukes av det regionale utviklingsfondet 1Malaysian Development Berhad.

Men bare to milliarder dollar ble brukt til det lånene var ment for. Resten, 4,5 milliarder, havnet i lommene til politikere, offentlige ansatte, privatpersoner og deres selskaper.

Les også Goldman godtar milliardforlik etter politisk skandale Storbanken Goldman Sachs godtar milliardforlik med malaysiske myndigheter.

Kunst- og filminvesteringer

Etterforskningen har avdekket at leiligheter i London og New York, sammen med kunstverk av Monet og Van Gogh, ble kjøpt for pengene.

Ironisk nok ble også midler fra obligasjonslånene brukt til å finansiere filmen The Wolf of Wall Street, som selvsagt var langt utenfor utviklingsfondets mandat.

Tim Leissner risikerte 25 års fengsel dersom han ble funnet skyldig. Da han innså at ville få en lang fengselsstraff, bestemte han seg for å samarbeide med påtalemyndigheten i New York.

Han innrømmer å ha betalt bestikkelser og sørget for kickback-betalinger til korrupte politikere og tjenestemenn i Malaysia og Emiratene, og navnga kolleger som var med på svindelen mot Goldman Sachs kunder.

Selv beriket Leissner seg med 200 millioner dollar fra bedrageriet.

Les også Goldman Sachs-ansatt i saksa Roger Ng var stjerne i Goldman Sachs og hjalp sjefen å underslå penger fra et statlig malaysisk selskap. Nå er han funnet skyldig i korrupsjon og hvitvasking.

Sier unnskyld

Som takk for å ha hjulpet etterforskerne, er Leissner nå dømt til bare to års fengsel.

Dommeren i saken kommenterer at Leissners handlinger var både frekke og dristige.

– Jeg vil si oppriktig unnskyld til folket i Malaysia, sa Leissner da han møtte i retten.

For Goldman Sachs har skandalen blitt svært kostbar. Banken har innrømmet å ha betalt mer enn én milliard dollar i bestikkelser for å sikre seg oppdrag. Som straff har banken betalt 2,9 milliarder dollar i overtredelsesgebyr til amerikanske myndigheter.

Saken kostet også Goldman Sachs-toppsjef David Solomon dyrt. Som en følge av korrupsjonsskandalen fikk han barbert sin lønnskompensasjon med 10 millioner dollar i 2020.

Statsminister dømt

Saken har også fått følger for Malaysias tidligere statsminister Najib Razak. Han var statsminister fra 2009 til 2018.

I 2020 ble Razak funnet skyldig i misbruk av sin maktposisjon, hvitvasking og korrupsjon.

Han fikk en straff på 12 års fengsel. Den ble stadfestet i en ankeinstans, men ble senere omgjort til seks års fengsel etter en benådingsrunde.

Han forsøker nå å få fengselsstraffen omgjort til husarrest.