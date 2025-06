Han jobbet tett med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik gjennom Dialog for Fred, som betalte den tidligere toppolitikeren millionbeløp for diverse opptredener i utlandet for stiftelsen.

Deler av honoraret for arbeidet ble ikke innberettet til skattemyndighetene og det ble heller ikke fakturert med merverdiavgift.

Bondevik har tidligere forklart Finansavisen at det var en forglemmelse fra hans side å ikke oppgi hele honoraret som inntekt i skattemeldingen, og han trodde arbeidet hans ikke var momspliktig.

Skatteetaten oppdaget forholdene ved et bokettersyn, og har i ettertid ilagt Bondevik straffeskatt. Han har ikke vært en del av politiets etterforskning.

Revisoren til Stiftelsen Dialog for Fred har også blitt sanksjonert i forbindelse med sitt arbeid for organisasjonen.

Finanstilsynet mener revisoren ikke gjorde en god nok jobb med å kontrollere regnskapene til stiftelsen, og ila MPR Revisjon en overtredelsesgebyr på 200.000 kroner, som ble akseptert.

Legitime overføringer

– Han erkjenner ikke skyld etter tiltalen, sier hans advokat John Christian Elden til Finansavisen.

– Hva mener han er grunnen til overføringene, om det ikke er snakk om økonomisk utroskap?



— Det har vært en mellomregning mellom han og komiteen/stiftelsen, der han mener regnestykket går ut i null, og at han ikke skylder noe, sier Elden.



Sheikh har tidligere hevdet at han har hatt utestående beløp til gode, som er gjort opp gjennom overføringene han nå er tiltalt for.

Det er hans kollega Anders Brosveet som vil forsvare Sheikh når saken kommer opp for Oslo tingrett. Det er foreløpig ikke berammet et tidspunkt for hovedforhandlingen.

Finansavisen har forsøkt å få en kommentar direkte fra Sheikh, men han har ikke besvart vår henvendelse.