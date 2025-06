Kjempet for bevillingen: Per Danielsen (t.v.) saksøkte Advokattilsynet for å få tilbake sin advokatbevilling i 2022, men tapte til slutt etter at Høyesterett avviste den siste anken. Her er han med sønnen Håkon Danielsen (som også har mistet bevillingen og Linnéa Tereza Karlberg. Foto: Iván Kverme

Lukk