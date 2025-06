Private veier og veilag: Hvilke rettigheter og plikter gjelder?

Veiloven definerer vei som kjørebanen og tilknyttede områder og innretninger som fortau, sykkelsti, grøfter, fyllinger, stikkrenner, rekkverk og parkeringsplasser.Offentlige veier er åpne for alminnelig ferdsel og vedlikeholdes av det offentlige. Enhver vei som ikke er offentlig er privat vei.

Veilag har oppståttsom samarbeidsform blant grunneiere og lokalsamfunnfor å organisere vedlikehold og bruk av felles veier i områder uten offentlig veinett. Ved felles bruk av privat vei har eiere, brukere og de med bruksrett felles ansvar for vedlikehold og utbedring, og utgjør et veilag.Medlemmene kan ikke melde seg ut av veilaget uten å slutte å bruke veien.

Medlemmer har rett til tilgang til veien og deltakelse i beslutningsprosesser. Pliktene inkluderer økonomisk bidrag til vedlikehold og drift, samt å følge veilagets regler og retningslinjer.

Regler i veiloven om private veier kan fravikes ved avtaler og vedtekter. Dette for å skreddersy gode løsninger for hvem som utfører vedlikeholdet og for rettferdig og praktisk fordeling av kostnader i det enkelte tilfellet.

Medlemmene i veilaget har møte årlig, og ellers når det er passende. Utgangspunktet er at hvert medlem har en stemme, og at beslutninger tas ved flertall. Veilaget kan velge et styre for daglig drift.

Veilaget kan beslutte vedtekter, som bør regulere hvilke veier som hører inn under veilaget, medlemskap, kostnadsfordeling, stemmeregler, ogstyrets fullmakter.

Større veilag kan organiseres som sameie, samvirkeforetak eller velforening med eget organisasjonsnummer for enklere administrasjon.

I andre tilfeller vil den daglige driften gjerne administreres av grunneier, f.eks. for hyttefelt hvor en grunneier eier veiene, og hytteeierne betaler en årlig felleskostnad.