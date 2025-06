Lege dømt for grovt skattesvik

Legen i 60-årene som Finansavisen i januar omtalte som tiltalt for grovt skattesvik, er nå dømt i Oslo tingrett. Kvinnen er funnet skyldig i uaktsomt grovt skattesvik etter å ha unndratt personlig og selskapskatt på til sammen 3,4 millioner kroner i løpet av en femårsperiode.

Dommen lyder på syv måneders fengsel, hvorav fire måneder gjøres betinget. I tillegg er hun dømt til å betale en bot på 128.000 kroner.

Fiktive kostnader

Skattesviket skal ha skjedd i perioden 2015-2019, hvor kvinnen både drev legepraksis og var eier og styreleder i to selskaper. Ifølge dommen unnlot hun å oppgi mottatt utbytte fra selskapene i sin personlige skattemelding. Samtidig skal hun ha levert inn selskapsskatt med oppkonstruerte varekostnader og underskudd, noe som reduserte skattepliktig overskudd betraktelig.

«Retten finner videre bevist at skattesviket er grovt, sett hen til det samlede unndratte beløps størrelse, samt at det er utført på en måte som i særlig grad har gjort det vanskelig å oppdage, er begått ved flere anledninger og over lengre tid og har et planmessig eller organisert preg», heter det i dommen.

Diskreditert rådgiver

Kvinnen brukte en regnskapsrådgiver som mistet revisorbevillingen i 2000 og autorisasjonen som regnskapsfører i 2013. Til tross for dette fortsatte vedkommende å tilby tjenester innen regnskap og skatt. Økokrim mener han har spilt en sentral rolle i utarbeidelsen av fiktive balanseposter og selskaper uten reell virksomhet.

Skatteetaten startet kontrollen etter tidligere gransking av rådgiveren, som førte til at flere av hans kunder ble plukket ut til videre kontroll. Kvinnen ble anmeldt til Økokrim i november 2021. Denne dommen er en av flere som har rammet tidligere kunder av den nå avdøde rådgiveren.