Bare noen dager etter at det ble kjent at Grette og Arntzen de Besche fusjonerer og blir landets sjette største advokatfirma, har ytterligere to juridiske miljøer funnet sammen.

Advokatfirmaene Nova og Forsberg fusjonerer med virkning fra 1. september. Samtalene mellom selskapene har pågått i rundt tre måneder.

Det nye advokatfirmaet får navnet Forsberg og vil ha rundt 20 advokater og juridiske medarbeidere i stallen.

Sikter mot topp 40

Begge firmaene hadde god vekst i fjor. Novas omsetning endte på 30,7 millioner, mens Forsberg fakturerte sine klienter for 17,7 millioner kroner.

De hadde dermed en samlet omsetning på 48,4 millioner. Men ambisjonene er større enn det.

– Målsetningen er å nå 60 millioner i omsetning neste år, sier Erik Rosen, som er ledende partner i Nova.

Når nyskapningen sitt mål allerede neste år, vil det i så fall være en vekst på 25 prosent. Dermed vil firmaet nærmere seg de 40 største advokatfirmaene i landet.

Skattespesialister

Forsberg vil ha sterk kompetanse innen skatte- og avgiftsrett, og da spesielt rettet mot oljesektoren.

Firmaet vil også satse på generell forretningsjus med hovedvekt på transaksjoner opp til en halv milliard kroner, arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom og tvisteløsning.

Novas nåværende satsing på idrettsjus legges på is og advokat Espen Auberg, som har drevet med dette, blir ikke med videre i Forsberg.

Svein Egil Heikvam blir ledende partner i det Forsberg, mens styreleder blir advokat Erik Rosen, som inntil nå har ledet Nova.