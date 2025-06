Investor Runar Vatne har fått et nytt nederlag i retten. Oslo tingrett har dømt bilselskapet Vatne Art til å betale 102.498 kroner til eventfirmaet Trackday, pluss saksomkostninger på 22.166 kroner, melder DN.

Bakgrunnen er en vannlekkasje i et felles garasjeanlegg, som førte til skader på en rekke luksusbiler verdt over 100 millioner kroner. Vatne Art mente regningen for vask og utbedring var altfor høy.

– At man skal bruke så mange timer på å vaske en bil med slike skader, forstår jeg ikke. Hadde jeg visst dette på forhånd, ville vi løst det på en annen måte, sier daglig leder Marius Flood i Vatne Art.

Retten så seg imidlertid ikke enig i forklaringen og det ble Trackday som fikk medhold i retten.

– Dette var som forventet og vi skulle gjerne sluppet å gå i retten for å få gjennomslag i en så opplagt sak, skriver advokat Hans Clemetsen, som representerte Trackday.

Dette er andre gang Vatne må møte i retten i år. Tidligere i år måtte Vatne betale 30 millioner kroner i en tvist med Solon Bolig.