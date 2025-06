Bruk av AI ved ansettelser reiser en rekke spørsmål

Formålet med regelen er å hindre urimelig utestengelse fra arbeidslivet. Samtidig illustrer den hvor komplekse og utfordrende slike vurderinger kan være.

Flere problemstillinger oppstår når AI tas i bruk. Hva hvis AI innhenter informasjon fra sosiale medier hvor kandidatens sykdomshistorikk fremgår? Er det sikkert at slik informasjon ikke påvirker rekrutteringsprosessen? Hvis en kandidat frivillig deler helseopplysninger i søknaden, så skal ikke disse vektlegges. Men er AI tilstrekkelig trent til å skille opplysningene fra annen informasjon?

Videre har enkeltpersoner som hovedregel rett til å ikke bli underlagt en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisk behandling, herunder profilering, som har rettslige konsekvenser for dem eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker dem, jf. personvernregelverket. Dette innebærer at det kan være i strid med personvernregelverket dersom en AI-verktøy brukes til å ta avgjørelser i ansettelsesprosesser uten menneskelig innblanding.

Det er forståelig at arbeidsgivere ønsker å benytte AI for å effektivisere rekrutteringsprosessene. Vi mener også at korrekt AI-bruk kan bidra til at man velger kandidater uavhengig av personlige preferanser som kjønn, navn og så videre.

Selv om verktøyene stadig forbedres for å håndtere flere utfordringer, er det viktig å huske at de fortsatt ikke løser visse etiske og rettslige spørsmål i samsvar med lovens krav. Arbeidsgivere må derfor sikre at det gjøres menneskelig vurdering i rekrutteringsprosessen. Dette kan innebære at AI kan brukes som et verktøy for å gi anbefalinger eller rangeringer, men at faktiske avgjørelse tas av ekte personer.

Kari Bergeius Andersen, advokat / partner

Helene Larsen Brustad, senioradvokat

Thea Marie Karlsen, advokatfullmektig

Ræder Bing advokatfirma