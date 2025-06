Får 30 millioner i bot for DNA-lekkasje

23andMe har ifølge Bloomberg fått en bot på 2,31 millioner pund, som tilsvarer i overkant av 30 millioner kroner, av britiske myndigheter etter at hackere fikk tilgang til brukernes data i 2023.

Det amerikanske selskapet har tilbudt kunder å sende inn DNA for å få en genetisk profil som blant annet viser hvilke land man stammer fra, eller om man har noen genetiske sykdommer.

Selskapet har imidlertid søkt konkursbeskyttelse etter at det ikke klarte å nå en bærekraftig lønnsomhet, og genetisk informasjon fra flere millioner av brukere har blitt solgt, noe som har skapt kraftige reaksjoner.

Ifølge det britiske datatilsynet Information Commissioner's Office skal 23andMe ha brutt britiske personvernlover ved å unnlate å sørge for god innloggingssikkerhet, mangelfull sikkerhet for brukernes genetiske data samt dårlige mekanismer for å oppdage og håndtere dataangrep.

Disse manglene skal ha ført til at en hacker fikk tilgang til svært personlig informasjon om mer enn 150.000 britiske innbyggere i 2023. Det skal være snakk om navn, bilder, lokasjonsdata og ikke minst helserapporter.

Til tross for at hackeraktiviteten begynte i april, startet ikke selskapet en full etterforskning før i oktober – da en ansatt oppdaget at stjålne data ble annonsert for salg på Reddit.