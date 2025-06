Opphavsrett og AI, i skjønn harmoni

Vår tids store utfordring på kulturfeltet oppstår når kunstig intelligens (AI) bruker andres opphavsrettsbeskyttede verker til å trene, uten tillatelse eller uten å betale for det. Når AI kan konkurrere med opphavspersoner, og samtidig bruke deres vernede verk uten å betale for det, er AI en trussel mot opphavspersonenes levebrød, og med det også mot kulturlivet slik vi kjenner det i dag. Hvis opphavspersonene ikke sikres rimelig vederlag for bruk av sine verk, fjernes incentivene til å skape nye åndsverk.

Spania har foreslått en løsning som søker å sikre opphavspersonene vederlag for bruken AI gjør, samtidig som treningen av AI bringes inn i lovlige former. Norge bør gjøre det samme.

Det er vanskelig å vite hvilke verk AI trener på, og også hvordan og i hvilket omfang de enkelte verk brukes

For å kunne tilnærmet alt, må AI trenes på enorme mengder med opphavsrettsbeskyttede åndsverk, som for eksempel tekst og musikk. Det opphavsrettslige utgangspunktet er at ingen kan bruke andres åndsverk i kommersiell sammenheng, uten samtykke. Skal man få samtykke fra opphavspersoner må man gjerne betale for det. Med det er opphavspersonene sikret lønn for deres kreative åndsinnsats.

Det er vanskelig å vite hvilke verk AI trener på, og også hvordan og i hvilket omfang de enkelte verk brukes. Dette gjør det umulig å kreve samtykke fra opphavspersonene. Disse vanskelighetene er ikke noe nytt. Tenk bare på den store mengden musikk som brukes i TV-produksjoner, og antallet vernede bøker, dikt og annen skreven tekst som brukes i undervisningssektoren. Skulle man innhentet forutgående samtykke for hver eneste norsktime, sier det seg selv at det ville blitt enda mer hektisk å være lærer.

Derfor har vi KopiNor som inngår avtaler om bruk av åndsverkene til sine medlemmer, til bruk i undervisningssammenheng. KopiNor er en kollektiv forvaltningsorganisasjon. En kollektiv forvaltningsorganisasjon er en organisasjon som forvalter medlemmenes opphavsrettigheter, og som gir andre tillatelse til å bruke medlemmenes åndsverk.

Hvis en kollektiv forvaltningsorganisasjon oppfyller visse kriterier, kan forvaltningsorganisasjonen få tillatelse til å inngå avtaler som også gjelder for opphavspersoner som ikke er medlemmer i organisasjonen. Vederlag til alle opphavspersoner sikres ved at også ikke-medlemmer har samme rett som medlemmer til å få betalt fra forvaltningsorganisasjonen for bruken av verkene.