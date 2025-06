Tirsdag ble det avholdt høring i den italienske høyesterett. Onsdag har retten gjort en avgjørelse, der alle anker er avvist av Høyesterett, både ankene fra de tiltalte og EAM.

Så langt er det ikke gitt noen begrunnelse for avgjørelsen. Begrunnelsen forventes publisert om circa 60 dager, opplyses det.

Aksjen var pauset på børsen i påvente av avgjørelsen, og faller nær 80 prosent etter meldingen.

Svindel

I 2013 kjøpte EAM Solar 31 solkraftverk i Italia fra Enovos/Aveleos. Kort etter ble det klart at flere verk ikke kvalifiserte til statlige subsidier, blant annet fordi moduler var produsert i Kina, og dokumentasjonen var forfalsket. I 2019 ble fem personer dømt til 3–5 års fengsel for svindel, og EAM fikk midlertidig erstatning på 5 millioner euro.

I 2021 snudde imidlertid ankedomstolen i Milano dommen og frikjente de tiltalte, samtidig som det sivile erstatningsansvaret ble opphevet.

I juli 2024 bekreftet Milan ankedomstol frifinnelsene og avviste EAMs sivile krav, men ga medhold i to punkter som likevel var foreldet. Basert på råd fra EAMs advokater i Italia, anket EAM dommen til Italias høyesterett, Court of Cassation, 11. oktober 2024.

Høyesterett informerte partene om at det ville bli avholdt høring 18. mars 2025, men høringen ble imidlertid utsatt da en administrativ feil førte til at flere parter ikke mottok varsel om prosessen. For å sikre disse partenes rett til å bli hørt, ble høringen utsatt til 17. juni 2025, altså tirsdag. Begrunnelsen var ventet å komme samme dag, men ble utsatt én dag.

Skuffet

EAM skriver i en børsmelding at selskapet er skuffet over Høyesteretts avgjørelse om ikke å opprettholde rettsavgjørelsen fra 2019. Avgjørelsen fra 2019 i EAMs favør, sammen med Høyesteretts annullering av den første anken i 2021, har lenge gitt selskapet begrunnelse for å tro at det har vært offer for kontraktssvindel.

Selv om EAM fortsatt mener dette, anerkjenner selskapet de italienske domstolenes dom, og selskapet har ifølge meldingen lagt til rette for at dette kunne bli utfallet.

«Til tross for Høyesteretts avgjørelse har EAM lagt planer for et slikt utfall. Én ting er klart: subsidiene knyttet til kraftverk kjøpt av EAM i 2014 ble oppnådd ved hjelp av bedrageri», skriver selskapet.

«Personer som solgte disse eiendelene til EAM er funnet ansvarlige for bedrageriet og dømt til å betale den italienske staten erstatning. Selskapet har blitt presentert for flere mulige juridiske alternativer som nå kan starte etter at straffeprosessen er avsluttet. EAM vil i samarbeid med sine italienske sivile advokater og avgjøre hvilke av disse, og når, neste prosesser kan starte.»