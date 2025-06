Feil AI-bruk kan koste dyrt

AI er ikke lenger et fremtidsfenomen: Norske virksomheter og ansatte tar AI-løsninger i bruk for å styrke konkurransekraften og egen effektivitet. I iveren etter å lede an i AI-kappløpet er det lett å overse juridiske fallgruver som kan få alvorlige konsekvenser for virksomheten og i verste fall føre til store økonomiske tap.

Ledere, styremedlemmer og eiere må sikre verdi og beskytte virksomheten, og det må skje nå.

I en tredelt artikkelserie vil vi se på noen klassiske feil som ofte gjøres med tips til hvordan de kan unngås.

Felle: Feil bruk av AI kan bryte regler og andres rettigheter: Ansatte i privat og offentlig virksomhet tar i bruk AI på ulike måter. Vi har erfart at dette skjer på måter som gjør at forretningshemmeligheter og personopplysninger deles i strid med både lovregler og med bedriftens eller tredjeparts rettigheter.

Tips: AI-leverandører må bli kjent med ny AI lov kalt AI Act: Hver virksomhet må ha og følge rutiner som sikrer lovlig AI-bruk.

AI-leverandører har i tillegg til ekstra strenge krav til personvern og sikkerhet, også flere regler fra EU å forholde seg til. EUs forordning AI Act trådte i kraft i EU 1. august 2025, og det kommer stadig flere krav og dokumenter som aktører med virksomhet i EU må overholde.

Senere i 2025 vil flere deler av slik ny lov også tre i kraft Norge. Det betyr at norske AI-leverandører snart må påse at mange ekstra krav overholdes til den AI-løsning de tilbyr markedet.