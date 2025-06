Boeing skal på høring: – Helt unngåelig

Det amerikanske transportsikkerhetsstyret (NTSB) holder tirsdag en høring for å fastslå den sannsynlige årsaken til en alvorlig hendelse som involverte et Boeing 737 MAX 9-fly i januar 2024, skriver Reuters.

Flyet fra Alaska Airlines måtte nødlande etter at et kabinpanel løsnet i lufta.

Ifølge etterforskningen skal Boeing ha unnlatt å installere fire kritiske bolter i flyets skrog under produksjonen. NTSB ventes å rette sterk kritikk mot selskapets sikkerhetskultur og produksjonskontroll.

Helt unngåelig

«Denne ulykken skulle aldri skjedd. Dette burde ha blitt oppdaget lenge før», sa NTSB-leder Jennifer Homendy under en høring i august i fjor.

Ulykken har ført til betydelige konsekvenser for Boeing. MAX 9-flyene ble satt på bakken i to uker, og det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) innførte en produksjonsbegrensning på 38 fly pr. måned, en grense som fortsatt gjelder.

Boeing opprettet ikke noe dokumentasjon for fjerningen eller reinstallasjonen av de manglende komponentene, og selskapet vet heller ikke hvilke ansatte som var involvert, melder NTSB til Reuters.

Etter to dødelige flystyrter med 737 MAX i Indonesia og Etiopia, inngikk Boeing i 2021 en avtale med myndighetene om å unngå straffeforfølgelse. I forrige måned inngikk selskapet et nytt forlik for å unngå ny tiltale, som innebærer at Boeing slipper skylderkjennelse og ekstern overvåking, men må betale 444,5 millioner dollar inn i et fond for ofrene. Domstolen må fortsatt godkjenne avtalen.

Tidligere FAA-sjef Michael Whitaker uttalte i juni 2024 at FAA hadde vært for passive i tilsynet med Boeing, og at det nå er ansatt flere inspektører både hos Boeing og underleverandøren Spirit AeroSystems.

Boeing har ikke kommentert saken i forkant av tirsdagens høring.