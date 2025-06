I april ble daværende konsernsjef i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, tiltalt av Økokrim for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Ifølge tiltalen skal han ha påført organisasjonen urettmessige kostnader på rundt 10,6 millioner kroner, og samtidig mottatt 1,9 millioner kroner fra en person som i samme periode fakturerte Norsk Industri for omtrent 4 millioner.

En hemmelig rapport utarbeidet av PWC for Norsk Industri viser at styreleder Ståle Kyllingstad ble informert om mulig misbruk av foreningens midler allerede høsten 2023, melder E24.

Revisorene advarte da om høy risiko for underslag og korrupsjon i pengebruken til Lier-Hansen. Likevel gikk Kyllingstad ikke til politiet eller Skatteetaten.

– Revisor og Norsk Industris styre burde rapportert saken til Skatteetaten eller Økokrim, basert på det de faktisk har funnet, sier professor emeritus Arvid Aage Skaar ved Universitetet i Oslo.

Til tross for at 40 av 51 betalinger PWC undersøkte nå inngår i Økokrims tiltale for grov korrupsjon og økonomisk utroskap, valgte styret i stedet en stilltiende sluttavtale med Lier-Hansen, hvor han fikk beholde firmabilen og 1,5 millioner i etterlønn.