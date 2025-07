KI-feller – tips til sikre IP og gode avtaler

Virksomheter ender ofte opp med ikke å eie sin egen IP, selge for mye av egen IP til én kunde eller ikke ha kontroll på hvordan IP skal utvikles og forvaltes. Dette fører til at investorer avskrekkes, og det kan låse virksomhetens videre vekst.

Tips for avtaler i egen virksomhet: Velg en passende selskapsform med aksjonæravtaler og vedtekter som sikrer vekst. Påse at alle opphavsrettigheter og annen IP overdras til selskapet fra ansatte, innleide og andre konsulenter for løsninger som selskapet skal baserer sin vekst på.

Velg KI-løsninger og andre tredjepartsløsninger med lisensbetingelser som ikke hindrer videre kommersialisering og vekst.

Tips for avtaler med kunder: Ha et standard avtaleverk klart for å kunne tilby samme løsning til flere kunder. Bruk passende lisensmodeller som ikke-eksklusiv bruksrett for flere kunder.

Viderefør lisensvilkår fra de deler av løsningen som er basert på tredjepartsløsninger. Slike lisensmodeller gir økte inntekter og bedre kontroll over teknologien.

Tips for avtaler med samarbeidspartnere: Sikre godt samarbeid gjennom formelle avtaler fremfor å stå alene i et krevende marked. Beskytt egen knowhow gjennom formelle NDA (Non-Disclosure Agreement) før forretningshemmelighet deles.

Ved å ha gode distribusjonsavtaler, forhandleravtaler, samarbeidsavtaler og partneravtaler klare, kan virksomheten styrke egen forhandlingsposisjon og markedstilgang.

Oppsummering - og neste del: Gode avtaler knyttet til bruk av KI kan sikre at bedriften eier det som skapes ved hjelp av KI. I neste uke ser vi på feller knyttet til cyberrisiko og forsikringer.

Hanna Norum, advokat/partner

Magnus Ødegaard, advokat/partner

Ræder Bing advokatfirma