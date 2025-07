I en pressemelding fra Økokrim kommer det frem at en mann i 30-årene er dømt til tre års fengsel for grovt skattesvik og grovt økonomisk utroskap i Asker og Bærum tingrett. Ifølge Økokrim er dette den strengeste dommen hittil i Skattekrimprosjektet, et samarbeid mellom Økokrim og Skatteetaten som ble lansert tidligere i år.

Den dømte mannen drev fra 2020 til 2023 et selskap innen prosjektledelse i byggenæringen. I retten har han anerkjent å overført rundt åtte millioner kroner fra selskapets midler til seg selv og ektefellen. Han brukte også selskapets kontoer til å dekke private utgifter.

Verken selskapet eller mannen selv oppga inntektene i sine skattemeldinger, noe som førte til skatteunndragelser på 4,6 millioner kroner.

– Dommen viser at følger et stort ansvar med å drive næringsvirksomhet, og at brudd på regelverket kan føre til streng straff, sier Camilla Opaker i Økokrim.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale en bot på 460 000 kroner og får inndratt 80 000 kroner. Han fradømmes også retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i tre år.

Saken gikk som en tilståelsessak, noe som betyr at mannen erkjente skyld. Dommen er ikke rettskraftig, og kan fortsatt ankes.

Ifølge statsadvokat Elisabeth Frankrig, fagansvarlig for Skattekrimprosjektet, er det flere alvorlige saker under etterforskning.

– Vi begynner å se resultater av den systematiske måten vi jobber på i prosjektet, sier hun.