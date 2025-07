Stoltenberg på gjesteliste til korrupsjonstiltalt – avviser alt

Tidligere toppsjef Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er tiltalt for grov økonomisk utroskap og korrupsjon etter å ha brukt over 10 millioner kroner av arbeidsgiverens midler på eksklusive jakt- og fisketurer, hytteopphold og restaurantbesøk. Et internt dokument fra Norsk Industri viser at rekke kjente navn sto på gjestelisten til disse turene, ifølge E24.

På listen står blant annet Jens Stoltenberg, Raymond Johansen og Frank Bakke-Jensen. Alle tre tar kraftig avstand fra påstandene.

– Jens Stoltenberg har ikke vært på representasjon i form av jakt, fisketur eller restaurantbesøk sammen med Stein Lier-Hansen. Han har heller ikke blitt invitert til noen form for lobbyaktivitet, sier kommunikasjonssjef Tor Borgersen i Finansdepartementet.

Avviser deltakelse og kjennskap til turene

Raymond Johansen opplyser at han kjenner Lier-Hansen fra regjeringssamarbeid, og at de har snakket om jakt, men sier han heller aldri har vært med på noen tur.

– Jeg har ikke vært på jakt, fiske eller på restaurant med Stein på noe tidspunkt, sier Johansen.

Frank Bakke-Jensen forteller at han kun har møtt Lier-Hansen tilfeldig i en lakseelv i Finnmark.

– Jeg har aldri blitt invitert til eller diskutert den typen turer med Stein Lier-Hansen, sier Bakke-Jensen.