Retten konkluderer etter dette med at Hammervoll skal dømmes til tre års fengsel.

Kvinne i 90-årene

Bakgrunnen for saken mot tidligere advokatpartner John Hammervoll og eks-megler Odd Kalsnes var at påtalemyndigheten mente de hadde tilegnet seg totalt 11 millioner kroner fra en kvinne i 90-årene, og ba om fengsel i henholdsvis 4 år og 6 måneder for Hammervoll og 4 år og 3 måneder for Kalsnes.

«De har handlet i strid med NNs interesser. Hvis man tror en person er kognitivt svekket, medfører det et særlig ansvar om aktsomhet», sa statsadvokat Asbjørg Lykkjen i sin prosedyre, ifølge E24.

Saken dreide seg blant annet om overføringer gjort med fullmakter, og om kvinnen forsto avtalene hun skrev under på. En epikrise fra 2016 viste at hun var diagnostisert med uspesifisert Alzheimers sykdom og demens. De tiltalte hevder kvinnen var klar og samtykkende.

Påtalemyndigheten ba om at både Hammervoll og Kalsnes mistet retten til å bruke juristtittelen i fem år.

Saken kom frem i lyset etter at Kapital satte søkelyset på overfakturering i advokatfirmaet Hammervoll Pind, hvorpå John Magne Hammervoll ble siktet for grov økonomisk utroskap av en velstående eldre kvinne.

Også advokat og eiendomsmegler Odd Kalsnes ble siktet i samme sak. I siktelsen het det at han skal ha handlet mot den eldre kvinnens interesser. Politiet mente Kalsnes i tillegg skal ha godkjent fakturaene fra Hammervoll.

Avviste påstandene

«Jeg avviser fullstendig påstandene fra politiet. Jeg hadde en unik oppdragsavtale med min klient, og de fakturaer jeg har sendt ble løpende godkjent og attestert av oppdragsgiver. Politiets påstander om at min oppdragsgiver ikke kunne ivareta sin egen tarv og at hun skal ha utviklet demens og langtkommen kognitiv svikt står i sterk kontrast til helseattester hun selv fremla fra sin fastlege, sist høsten 2019», sa Kalsnes til Finansavisen.

Politiet siktet likevel de to for utroskap for til sammen 7 millioner kroner. Ifølge Kalsnes hadde han fakturert damen 1,5 millioner kroner for bistand knyttet til blant annet dokumentasjonsarbeid på flere eiendommer.

Kalsnes avviste at han skal ha samkjørt fakturering og attestering med Hammervoll Pind. Tvert imot fremla han e-poster der Johan Hammervoll ba Kalsnes godkjenne fakturaer, hvorpå Kalsnes nektet dette som følge av at han ikke hadde noen slik fullmakt. Dog svarte han at det fremsto som normal tidsbruk, men understreket at han måtte ha fullmakt fra damen for å kunne godkjenne, noe han svarte at han ikke hadde.

«Hallo - jeg kan ikke skrive at jeg har fullmakt når jeg ikke har det», svarte han i en e-post fra 2017.

Som følge alle e-postene skaffet Kalsnes seg sommeren 2019 en erklæring fra den fornærmede kvinnen der det heter at Kalsnes aldri hadde hatt fullmakt til å godkjenne noen regninger fra Hammervoll Pind.

Dog fremkom en erklæring fra 2016 der Kalsnes skal ha fått fullmakt fra damen. Kalsnes hevder imidlertid han er ukjent med denne, og har fremskaffet skriftanalyse for å bevise at denne er konstruert på et senere tidspunkt.

I siktelsen het det at Hammervoll «skaffet seg personlig disposisjonsrett til xxxx (kvinnen red. anm.) konto», og at all post fra banken ble omadressert til ham.