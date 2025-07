AI-feller – tips til øverste ledelse

Slik unngår din bedrift AI-fallgruver: I del 1 og 2 av denne artikkelserien tok vi for oss feller norske virksomheter møter når de tar i bruk kunstig intelligens: AI-feller – tips om lovlig AI-bruk, og AI-feller – tips om IP og avtaler.

Dette er tredje del i artikkelserien om kunstig intelligens (AI) og juss. Her ser vi nærmere på risikoene knyttet til datasikkerhet, cyberangrep og viktigheten av gode rutiner og beredskap i norske virksomheter. Du får praktiske råd om hvordan ledelse og styre kan beskytte både selskapets verdier og sitt eget ansvar når AI tas i bruk.

Felle: Utilstrekkelig håndtering av datasikkerhet og cyberrisiko: AI-teknologi har gjort norske og internasjonale virksomheter ekstra sårbare for cyberangrep og datakriminalitet, både økonomisk og omdømmemessig.

Cybersvindel har nådd helt nye dimensjoner gjennom bl.a. deepfake-video ved hjelp av AI, og risikoen gjelder alle virksomheter uavhengig av størrelse eller bransje.

Da en finansansatt i Hongkong i 2024 overførte 271 millioner kroner etter å ha blitt lurt i et deepfake-videomøte hvor han var sikker på at han snakket og så kollegaer han kjente godt, ble det klart at farene for å bli lurt er reelle og konsekvensene kan være fatale.

Ansvaret for det som går galt, plasseres i økende grad i styrerommet. Dersom du sitter i et styre, risikerer du personlig å få erstatningskrav for brudd på grunnleggende krav til datasikkerhet i selskapet som ledelsen burde ha sørget for.

Tips: Tegn cyberforsikring: Velg en standard cyberforsikring som dekker økonomisk tap etter cyberangrep, og profesjonell hjelp ved hacking, for eksempel fredag kveld eller på natta når angrep normalt skjer.

Tips: Ta en cybersikkerhetsvurdering: Du kan ta gratis cybersikkerhetsvurdering fra Finans Norge Forsikringsdrift.