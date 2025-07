Det skal skje i Qatar søndag, og diskusjonene dreier seg om en mulig avtale om gisler og våpenhvile på Gazastripen.

– Endringene som Hamas ønsker å gjøre i det qatarske forslaget, ble overlevert til oss i går kveld og er uakseptable for Israel, heter det i en uttalelse fra kontoret til Israels statsminister Benjamin Netanyahu lørdag kveld.

Hamas uttalte fredag at de hadde svart på et amerikanskstøttet forslag om våpenhvile i Gaza med en «positiv innstilling». Gruppa opplyste at den var klar til å delta i forhandlinger umiddelbart – og sendte sendt svar på forslaget.

Netanyahu, skal møte USAs president Donald Trump i Washington mandag.