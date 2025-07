For å kvalifisere for lån eller stipend til dekning av skolepenger av Lånekassen, må man kunne dokumentere at man faktisk har betalt skolepenger.

Nå må en 40 år gammel mann fra Oslo møte i retten, anklagd for å ha forfalsket en e-post han skal ha brukt for å lure Lånekassen til å gi ham lån han angivelig ikke hadde krav på.

Ifølge tiltalen skal mannen ha forfalsket deler av en e-post han mottok fra Noroff fagskole, så det fremsto at han hadde betalt 44.000 kroner i studieavgift for undervisning i et semester i fjor vår.

Ifølge tiltalen skal han ikke ha betalt skolepengene. E-posten han mottok skal han ha brukt som dokumentasjon da han søkte om et lån fra Lånekassen på omtrent samme beløp.

Forsøket ble avslørt og mannen ble anmeldt, og må møte i Oslo tingrett i oktober, tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk.