USA fratar brasiliansk dommer visum

– Dommer Alexandre de Moraes i Brasils føderale høyesterett har drevet en politisk heksejakt mot Jair Bolsonaro som har skapt et forfølgelses- og sensursystem så omfattende at det ikke bare krenker brasilianeres grunnleggende rettigheter, men også strekker seg utenfor Brasils grenser for å ramme amerikanere, sier USas utenriksminister Marco Rubio i en uttalelse.

Den brasilianske avisen O Globo skriver, uten å oppgi kilde, at også syv andre dommere i høyesterett fratas visum.

De eneste dommerne i høyesteretten som beholder sine amerikanske visum, vil være Andre Mendonca og Nunes Marques, begge utpekt under tidligere Bolsonaros styre, samt dommer Luiz Fux, skriver avisen.

Rubios kunngjøring fredag kom etter at Brasils høyesterett tidligere samme dag påla ekspresident Jair Bolsonaro å gå med fotlenke for å hindre flukt til USA. Bolsonaro omtaler det som en enorm ydmykelse.

Les også Brasils Bolsonaro ilagt fotlenke – Trump truer med straffetoll Brasils rettsoppgjør med Bolsonaro har utløst en diplomatisk krise med USA, og en mulig 50 prosent straffetoll.

Bolsonaro står tiltalt i Brasils høyesterett for å ha ledet en kriminell organisasjon som planla et kupp for å holde ham ved makten etter valgnederlaget i 2022. I valget tapte Bolsonaro mot den venstreorienterte Luiz Inacio Lula da Silva.

Bolsonaros hjem og partiets hovedkontor i Brasilia ble også ransaket etter ordre fra høyesterett.