– Vi har nettopp levert inn et KRAFTFULLT søksmål mot alle involverte i publiseringen av den falske, ondsinnede og ærekrenkende FALSKE NYHETEN av en «artikkel» i den ubrukelige søppelavisen The Wall Street Journal, skrev Trump på Truth Social fredag.

President Donald Trump har gått til søksmål mot mediemogulen Rupert Murdoch og flere medarbeidere i News Corp etter at The Wall Street Journal publiserte en artikkel som hevder at Trump i 2003 sendte et seksualisert bursdagsbrev til Jeffrey Epstein.

Ifølge CNBC krever Trump minst 100 milliarder kroner (10 milliarder dollar) i erstatning i et ærekrenkelsessøksmål som er levert til en føderal domstol i Sør-Florida.

– Dette søksmålet er ikke bare på vegne av deres favorittpresident, MEG, men også for å fortsette å stå opp for ALLE amerikanere som ikke lenger vil tolerere de overgrepene og overskridelsene som Fake News-mediene står bak, fortsetter Trump på Truth Social.

Tegnet kvinne med etterligning av kjønnshår

«Artikkelen i The Wall Street Journal fokuserer i stor grad på president Trump, og hevder feilaktig at han skrev, tegnet og signerte et kort for å gratulere den avdøde – og fullstendig vanærende – Jeffrey Epstein med femtiårsdagen», heter det i søksmålet.

Søksmålet er rettet mot Murdoch personlig, samt News Corp (som eier The Wall Street Journal), datterselskapet Dow Jones (utgiveren av avisen), toppsjef Robert Thomson og journalistene Khadeeja Safdar og Joseph Palazzolo, som sto bak artikkelen publisert torsdag kveld.

«Safdar og Palazzolo fremstiller det som faktum at president Trump tegnet den nakne kvinnens bryster og signerte sitt fornavn «Donald» nedenfor hennes midje, «som en etterligning av kjønnshår»», heter det i søksmålet.

Dow Jones: – Vil forsvare oss

Artikkelen påstår at brevet ble innhentet av føderale etterforskere som del av dokumentasjonen i saken mot Epstein og hans medskyldige, Ghislaine Maxwell. Det hevdes også at det var Maxwell som ba Trump skrive brevet. Trump på sin side benekter å ha skrevet det.

En talsperson for Dow Jones uttalte:

– Vi har full tillit til grundigheten og nøyaktigheten i vår journalistikk, og vi vil forsvare oss kraftfullt mot et eventuelt søksmål.

Trump på sin side har uttalt at han ser frem til et oppgjør i retten med Murdoch:

– Jeg gleder meg til å få Rupert Murdoch til å vitne i søksmålet mitt mot ham og hans «søppelavis», WSJ. Det blir en interessant opplevelse!!!, skrev han på Truth Social tidligere fredag.