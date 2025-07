Sandra W., en personalrådgiver fra Rosengarten, hadde i 2014 en smart forretningsidé: å tilby kvalifiserte kontortjenester på selvstendig basis, under en sterk merkevare. Der Spiegel skriver at hun allerede i 2000 sikret seg rettighetene til det tyske varemerket “Moneypenny” i Nederland, da rettighetene ikke hadde vært brukt på mange år.

Slik oppsto “My Moneypenny”, et voksende franchisenettverk som i dag teller 33 lisensinnehavere. Nettverket lover lojal, pålitelig og diskret støtte – og om nødvendig med den nødvendige “moderlige overbærenhet” for en sjefs grynting og knurring – en humoristisk referanse til Miss Moneypennys interaksjoner med James Bond.

Idyllen ble brutt da MGM Studios – nylig kjøpt opp av Amazon og dermed under vingen til giganten Jeff Bezos – saksøkte Sandra W. ved tingretten i Hamburg. Plutselig sto en tysk enmannsbedrift overfor en av verdens rikeste menn, Jeff Bezos, hvis enorme formue og globale ambisjoner trekker paralleller til “skurkene” i Ian Flemings romaner.

Advokatene til MGM/Amazon hevdet at filmfiguren Miss Moneypenny var et selvstendig beskyttelsesverdig verk, og at bruken av navnet krenket konkurranseloven og opphavsretten. De krevde sletting av domenet, firmaendring, erstatning og at Sandra W. skulle dekke sakskostnadene – med en tvistesum satt til hele 250.000 euro.

Dommen er anket

Men historien tok en uventet vending for giganten. I både første og annen instans fikk Sandra W. medhold. Retten fastslo at hun kun hadde brukt ordet “Moneypenny” og assosiasjoner som pålitelighet, flid og lojalitet – ikke filmbilder. Avgjørende var også at klagerne ikke kunne fremvise gyldige merkerettigheter.

Domstolen uttalte at selv om karakterer fra filmer i prinsippet kan være beskyttelsesverdige, gjelder dette kun dersom de har oppnådd tilstrekkelig kjenthet og løsrivelse fra verket til å utvikle et “eget liv”. Miss Moneypenny ble ansett som en kjent filmfigur, men likevel ikke et såkalt trafikkidentifikasjonsmerke (Verkehrsgeltungsmarke), da hun hadde blitt fremstilt ulikt av flere skuespillerinner.

Amazon MGM Studios har anket saken til den høyeste instans, Bundesgerichtshof i Karlsruhe, med en rettsforhandling berammet til 25. september. For Sandra W. er dette en kamp om selve eksistensen. Det er vanskelig å forstå hvorfor verdens nest rikeste mann må gjøre livet surt for en nordtysk oppstartsbedrift.

Men som en liten trøst: Tidene forandrer seg – selv i Bonds verden. Miss Moneypenny har flyttet fra forværelset til sjefsstolen, og MI6 får for første gang en kvinnelig sjef. Som Judi Denchs M så treffende sa i GoldenEye: – Jeg finner deg en sexistisk, kvinnefiendtlig dinosaur. Et relikt fra den kalde krigen.

En passende metafor for den moderne kampen om merkevarerettigheter.