Mann tiltalt for millionbedrageri mot Witzøe

Ifølge tiltalen skal mannen i løpet av en toårsperiode ha fått Gustav Witzøe (72), gjennom selskapet Kvarv AS, til å utbetale lån på over 1,2 millioner kroner, skriver Advokatbladet.

Witzøe er gründer og styreleder i oppdrettsselskapet Salmar. Han er blant Norges rikeste, og sto i fjor oppført med en skattbar formue på 378 millioner kroner.

Ifølge tiltalen skal mannen skal ha lovet Witzøe at lånene ville bli tilbakebetalt med et forsikringsoppgjør han angivelig ventet på. Han skal ha underbygget dette ved å sende et brev der han utga seg for å være et advokatfirma. I tillegg skal han ha sendt et falskt brev fra et forsikringsselskap som bekreftet at han ville motta forsikringsoppgjør, ifølge tiltalen.

Mannen nekter straffskyld. Verken han eller forsvarer, advokat Victoria Westrum i Elden advokatfirma, ønsker å kommentere saken før den skal opp i retten. Heller ikke Witzøe ønsker å kommentere saken.

Mannen er i tillegg tiltalt for flere andre tilfeller av bedrageri.