Norges mektigste kvinnelige jurister: Derfor er hun ikke Norges mektigste jurist
Sjefen for Høyesterett vippes i år ned fra tronen som Norges mektigste kvinnelige jurist. Dette er bransjens 20 mest innflytelsesrike.
Speil på veggen der: Hvem er mektigst i landet her? Høyesterettsjustitiarius rangeres som nummer fire på rikets formelle rangstige etter kongen, stortingspresidenten og statsministeren, men Advokatforeningens mektige leder og styreleder i Folketrygdfondet, Siri Teigum, har antagelig større reell innflytelse. Foto: Terje Bringedal/NTB og Iván Kverme