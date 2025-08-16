Nye regler om psykososialt arbeidsmiljø

Når arbeidsmiljølovens nye regler trer i kraft til nyttår, må virksomheter kunne vurdere mulige psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, iverksette tiltak for å håndtere disse og dokumentere arbeidet.

En stordel av arbeidstakeres fravær skyldes psykisk plager og lidelser. Fravær girbetydelige kostnader for samfunnet, både økonomisk og sosialt.

For å møte disse utfordringene har Arbeidstilsynet, sammen med arbeidslivets parter, Havindustritilsynet og STAMI utredet arbeidsmiljølovens regelverk. Utredningen avdekket et behov for mer systematisk og målrettet forebygging, samt økt kompetanse blant HMS-aktører.

Psykososiale forhold har stor innvirkning på helse og sykefravær, samtidig som prioriteringen av temaet varierte mellom bransjer. Rapporten viste også til økt internasjonal oppmerksomhet og etterlyste tydeligere regelverkskrav og bedre opplæring for ledere og verneombud.

Stortinget har derfor vedtatt endringer i arbeidsmiljølovens krav til psykososialt arbeidsmiljø, gjeldende for alle arbeidsgivere fra 1. januar 2026. Lovbestemmelsen vil fremover liste opp arbeidsmiljøfaktorer som arbeidsgivere må kunne dokumentere at de har et skjerpet fokus på:

Uklare eller motstridene krav og forventninger til arbeidet

Emosjonelle krav og belastningeri arbeide med mennesker

Arbeidsmengde og tidspress som innebærer ubalanse mellom arbeidet som skal utføres og tiden som er til rådighet

Støtte og hjelp i arbeidet

Lovendringen er ikke ment å endre gjeldende rett, men formålet er å tydeliggjøre kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet. Likevel er det grunn til å stille spørsmål ved om endringene faktiskinnebærer et skjerpet/utvidete ansvar for arbeidsgivere.

Arbeidstakersiden har i hovedsak vært positive til endringene, mens arbeidsgiversiden har uttrykt bekymring for at ansvaret utvides på en måte som kan ha utilsiktede konsekvenser. I flere høringsuttalelser ble det blant annet vist til at de nye kriteriene fremstår subjektive og kan skape uklarhet om hva som kreves av partene i et arbeidsmiljø. Det er vanskelig for arbeidsgivere å vite hva de skal forholde seg til, ut over at de må gjøre enda mer enn tidligere.