Alle partnerne håvet inn av byttet – bare én er dømt til fengsel
Oslo tingrett har dømt eksadvokat John Magne Hammervoll til fengsel for å sno en eldre dement kvinne for 4,7 millioner kroner. “Byttet” ble fordelt mellom ham og resten av partnerskapet i Advokatfirmaet Hammervoll Pind, som alle fortsetter som før.
Fikk inn millioner: Advokatfirmaet Hammervoll Pind og dets partnerskap tjente godt på John Hammervolls utroskap overfor en eldre, dement kvinne i perioden 2017 til 2019. Nå har firmaet skiftet navn til Ryger og flyttet hovedkontoret til Stavanger, og utbyttet får de beholde. Foto: Henrik Omtvedt Jenssen