Fikk inn millioner: Advokatfirmaet Hammervoll Pind og dets partnerskap tjente godt på John Hammervolls utroskap overfor en eldre, dement kvinne i perioden 2017 til 2019. Nå har firmaet skiftet navn til Ryger og flyttet hovedkontoret til Stavanger, og utbyttet får de beholde. Foto: Henrik Omtvedt Jenssen

Lukk