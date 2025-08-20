Mann dømt for forsøk på coronabedrageri

En mann er dømt for trygdebedrageri og for å ha forsøk å svindle til seg 1,3 millioner kroner fra tilskuddsordninger under koronapandemien.

Publisert 10:41 | Oppdatert 10:42
En mann er dømt til fengsel for trygdebedrageri og forsøk på å svindle til seg koronamidler. Foto: NTB
NTB
På vegne av en forening søkte mannen om kompensasjon for seks arrangementer som ifølge han ikke kunne gjennomføres på grunn av pandemien. Ifølge søknaden skulle arrangementene holdes i desember 2021, men de viste seg å være fiktive, opplyser Økokrim.

Forsøket lykkes ikke da Lotteri- og stiftelsestilsynet fattet mistanke, opplyser avdelingsdirektør Marianne Skjeldestad Hove. De anmeldte deretter saken til Økokrim høsten 2022.

– Støtteordningene som ble utviklet under pandemien, var viktige i en krisesituasjon, men de var også sårbare for svindel og utnyttelse fra kriminelle, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim.

Mannen er også dømt for grovt trygdebedrageri på rundt 500.000 kroner fordi han mottok sykepenger og arbeidsavklaringspenger fra Nav mens han oppholdt seg i Tyrkia. Han ble pågrepet i Bulgaria i januar 2025 og utlevert til Norge. Han ble da varetektsfengslet fram til dommen i Oslo tingrett i juli.

Dommen er rettskraftig.

Totalt fikk 23.000 organisasjoner tilskudd fra ordningene som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltet.

Svært få har misbrukt, ifølge Hove. Totalt fem personer er nå dømt for bedrageri.

