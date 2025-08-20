Mann dømt for forsøk på coronabedrageri

På vegne av en forening søkte mannen om kompensasjon for seks arrangementer som ifølge han ikke kunne gjennomføres på grunn av pandemien. Ifølge søknaden skulle arrangementene holdes i desember 2021, men de viste seg å være fiktive, opplyser Økokrim.

Forsøket lykkes ikke da Lotteri- og stiftelsestilsynet fattet mistanke, opplyser avdelingsdirektør Marianne Skjeldestad Hove. De anmeldte deretter saken til Økokrim høsten 2022.

– Støtteordningene som ble utviklet under pandemien, var viktige i en krisesituasjon, men de var også sårbare for svindel og utnyttelse fra kriminelle, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng i Økokrim.

Mannen er også dømt for grovt trygdebedrageri på rundt 500.000 kroner fordi han mottok sykepenger og arbeidsavklaringspenger fra Nav mens han oppholdt seg i Tyrkia. Han ble pågrepet i Bulgaria i januar 2025 og utlevert til Norge. Han ble da varetektsfengslet fram til dommen i Oslo tingrett i juli.

Dommen er rettskraftig.

Totalt fikk 23.000 organisasjoner tilskudd fra ordningene som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltet.

Svært få har misbrukt, ifølge Hove. Totalt fem personer er nå dømt for bedrageri.