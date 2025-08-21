I oktober ble det kjent at Elon Musk saksøkes av distriktsadvokaten i Philadelphia for å ha delt ut én million dollar daglig til en tilfeldig, registrert velger i vippestater som signerer Musks underskriftskampanje i dagene før presidentvalget i 2024.

Onsdag kveld godkjente en føderal dommer at saken kan fortsette med anklager fra en kvinne fra delstaten Arizona om at hun aldri ville ha signert Musks underskriftskampanje dersom hun hadde visst at hun ikke hadde noen reell sjanse til å vinne, skriver Bloomberg.

Dommeren fant altså at påstandene var tilstrekkelig mulige og juridisk relevante til at de kan prøves videre, men det er ikke tatt stilling til skyld eller ansvar ennå.

Hun skal ha trodd, basert på Musks uttalelser, at vinnerne ville bli plukket ut tilfeldig. I virkeligheten ble de nøye utvalgt til å være talspersoner for Musks politiske aksjonskomité til støtte for Donald Trump.

USAs distriktsdommer i Austin-distriktet i Texas tok ikke stilling til selve innholdet det foreslåtte gruppesøksmålet, men fant at hun på en troverdig måte hadde hevdet at hun ikke fikk «det hun hadde avtalt – en tilfeldig sjanse til å vinne 1 million dollar.» Det er følgelig hva søksmålet er basert på.

Avviste forespørsel om stans

Statsadvokaten i Philadelphia saksøkte Musk og underskriftskampanjen omtrent en uke før valget i november for å stanse konkurransen som en «ulovlig lotteriordning», men en dommer avviste forespørselen om å stoppe den. Musks representanter avslørte på det tidspunktet at kampanjen valgte registrerte velgere fra vippestater til å være offentlige talspersoner for komiteen og krevde at de signerte arbeidskontrakter.

I tillegg til å søke erstatning for bedrageri, kan derfor kvinnen også forfølge et krav om kontraktsbrudd.